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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Ankara

Genel müdürlükten yapılan açıklamada, bugünden 5 Mart Salı saat 10.00'a kadar Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Bölgede yaşayanların bu nedenle dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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