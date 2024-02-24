Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu.
Ankara
Genel müdürlükten yapılan açıklamada, bugünden 5 Mart Salı saat 10.00'a kadar Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Bölgede yaşayanların bu nedenle dikkatli ve tedbirli olması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.