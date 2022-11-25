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Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Kübra Ağaçyetiştiren   | 25.11.2022
Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yarın öğle saatlerinden itibaren batı ile güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şiddetinde esmesinin öngörüldüğü belirtildi. Fırtınanın pazar günü batıda sabah, doğuda öğlen etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.

Antalya Körfezi'nde ise rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.



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