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Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zafer Fatih Beyaz   | 19.08.2022
Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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