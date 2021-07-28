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Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Zeynep Canlı   | 28.07.2021
Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara

Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın havanın Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) eseceği öngörülüyor.

Denizlerde ise Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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