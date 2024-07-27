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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor.

İsa Toprak  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı Fotoğraf: Göktuğ Ergün/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeydoğu kesimlerde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece ile yarın öğle saatleri arasında Ordu ve Giresun'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren de Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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