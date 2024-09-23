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Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında, zamanla genelinde, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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