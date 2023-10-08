Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz için kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.