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Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz için kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.

Ahmet Sertan Usul  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

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