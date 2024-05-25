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Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam eden gök gürültülü sağanağın Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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