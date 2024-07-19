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Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Kübra Ağaçyetiştiren  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Erzurum'un doğusu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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