Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün doğu bölgelerde etkili olacak fırtına gece yarısından sonra Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında etkisini kaybedecek, ancak bölgenin güneydoğusunda (Van, Hakkari, Ağrı, Muş, Bitlis ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu), yarın akşam saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden devam edecek.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.