Dolar
34.63
Euro
36.56
Altın
2,630.40
ETH/USDT
3,316.10
BTC/USDT
92,069.00
BIST 100
9,610.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli kar uyarısı yaptı.

Merve Yıldızalp  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli kar uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Van, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt, Şırnak, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor
DMM, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiasını yalanladı
TİHEK "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu" hazırladı
Gaziantep'te kalıcı konutlara yerleşen depremzedelerden boşalan konteynerler kaldırılıyor
Rize, Artvin ve Ardahan için kuvvetli kar uyarısı

Benzer haberler

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli kar uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli kar uyarısı

Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in meyve genetik mirası gelecek için korunuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet