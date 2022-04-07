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Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orhan Onur Gemici   | 07.04.2022
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun doğusundaki Tunceli, Bingöl, Elazığ'ın doğusu, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın doğusu ile Doğu Karadeniz'de yer alan Rize, Trabzon ve Artvin'de yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'de 1600 metre üzeri, Doğu Anadolu'da 2 bin metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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