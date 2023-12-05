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Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışlar, bugün akşamdan yarın sabaha kadar kuvvetli olacak.

Gece ve sabah saatlerinde Malatya'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde ise kuvvetli yer yer yoğun kar görülecek.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalarla dağlık, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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