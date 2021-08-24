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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muhammet Mutaf   | 24.08.2021
Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bölgedeki Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum ile Kars'ta 27 ve Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.

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