Dolar
13.74
Euro
15.50
Altın
1,781.99
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,950.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor.

İlhami Erkılıç, Günay Nuh, Abdullah Söylemez, Cüneyt Çelik   | 07.12.2021
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Günay Nuh - Anadolu Ajansı

Erzurum

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı.

Vatandaşların araçlarını battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştığı kentte, bazı camilerin şadırvanları da buz tuttu.

Sabah saatlerinde sisin etkili olduğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğukların etkisiyle ağaç ve yapraklar kırağı ile kaplandı.

Vatandaşlar araçlarını battaniye ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı'da ise iki gündür soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Ağrı-İran, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yollarında sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Dere ve nehirlerin yüzeyinde buzlanmaların oluştuğu kentte, araç ile iş yerleri camları da buzla kaplandı.

Sürücülerden Faruk Bozova, Adıyaman'dan geldiğini ve havaların çok soğuk olduğunu söyledi.

Sis nedeniyle yolda çok zorlandıklarını ifade eden Bozova, "Hava buz gibi, her yer sis. İl merkezine zor ulaşabildik. İlk defa böyle bir soğuk görüyorum. Dün gece görüş mesafemiz 5 metreydi." dedi.

Kars

Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bitki ve ağaçları kırağı tuttu.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen köylerdeki çocuklar da yüksek tepelerden kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 5-11 yaş grubundaki 'riskli' çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanacak
İngiltere'de Omicron varyantının yayılmaya başladığı bildirildi
KKTC'de ilave Kovid-19 tedbirleri açıklandı
Yunanistan'da 5-11 yaş grubu çocuklar için Kovid-19 aşısı uygulaması başlıyor
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Ağrı’da yoğun sis ulaşımı aksattı

Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle dere, nehir ve şadırvanlar buz tuttu

Erzurum'da off-road tutkunları 2 bin 600 rakımlı karlı dağlarda kış sezonunu açtı

Erzurum'da off-road tutkunları 2 bin 600 rakımlı karlı dağlarda kış sezonunu açtı
Palandöken'de kayak sezonunun açılmasıyla pistler dolup taştı

Palandöken'de kayak sezonunun açılmasıyla pistler dolup taştı
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı sis nedeniyle iptal edildi

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı sis nedeniyle iptal edildi