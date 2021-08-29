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Gündem

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Yunus Hocaoğlu   | 29.08.2021
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 39, Iğdır'da 37, Ağrı'da 35, Erzurum'da 34, Kars'ta 33 ve Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.

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