Doğu Anadolu'da aralıklı kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kar yağışı ve tipinin bir süredir aralıklarla etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ile Kars'ta ölçüldü.
Ankara
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Ağrı ve çevresinde aralıklı kar yağışlı olacak bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 18, Ardahan'da 17, Erzurum'da 14, Ağrı'da 9, Tunceli'de 8, Erzincan'da 7 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli ve Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 2, Erzurum, Kars ve Erzincan'da 4, Ardahan'da 6, derece olması bekleniyor.
Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Erzurum'da soğuk hava
Erzurum'da aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, vatandaşlar iş yerlerinin önünü temizledi.
Kar yağışıyla birlikte soğukların da etkili olduğu şehirde, belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Kentin bazı kesimlerinde ise sis etkili oldu.
Ardahan
Ardahan'da da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.
Çatılarda sarkıtlar oluştu.
Ağrı
Ağrı’da da etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda sarkıtlar oluştu.
Aralıklarla kar yağışının etkili olduğu kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kars
Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri kaldırımlarda oluşan buzları kırdı.
Bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini battaniye, halı, branda ile örterek soğuk havadan korumaya çalıştı.
Doğu'da 2174 yerleşime ulaşım sağlanamıyor
Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da kırsaldaki 712 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi 1000 kişilik ekiple, 2 bin 682 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.
Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 15, Kars'ta 24, Tunceli’de 151 ve Erzincan'da ise 163 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
Van
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı kent genelinde 75 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere ve Kurubaş geçitleriyle Van-Bitlis kara yolunda yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Soğuk havanın etkili olduğu Erciş ilçesindeki Çatakdibi Mahallesi'nde 20 metre yüksekliğindeki su deposu dondu. Mahalleli su deposunun altında ateş yakarak buz kütlelerinin çözülmesini sağladı.
Hakkari
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 37 köy ve 118 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.
Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 165 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.
Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Kar nedeniyle beyaza bürünen kent merkezinde bazı vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Sabah saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolunda etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Muş
Muş'ta bir haftadır aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle merkez ile ilçelere bağlı 124 köyün yolu kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşullarının kentte ulaşımı aksattığını, kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini anlattı.
Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda biriktirdikleri kar kütlelerini kamyonlarla şehir dışına taşıdı.
Elazığ
Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle merkez ile ilçelerden Baskil, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Maden, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu ve Sivrice'de 245 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Şırnak
Şırnak'ta da dün akşamdan bu yana merkez ile Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, merkez ve Beytüşşebap ilçesine bağlı toplam 31 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl
Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ulaşıma kapanan merkeze bağlı 37, ilçelerden Adaklı'da 17, Genç'te 32, Karlıova'da 19, Kiğı'da 11, Solhan'da 13, Yayladere'de 8 ve Yedisu'da 2 köy yolunun açılması için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.
Siirt
Siirt'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ilçelerden Şirvan, Pervari ve Eruh'ta 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Batman
Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Sason ilçesinde kar yağışı etkili.
Kar ve tipi sonucu yolu ulaşıma kapalı Sason ilçesinde 45 köy ve 60 mezra, Kozluk'ta 2 mezra, Gercüş'te 2 köy ve Hasankeyf'te 1 köye ulaşımın sağlanması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.