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Doğu Anadolu'da 708 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'da etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 708 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, İsmail Hakkı Demir, Sidar Can Eren, Kemal Özdemir   | 20.12.2021
Doğu Anadolu'da 708 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Kars

Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar ve tipi ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Kar ve tipiden dolayı bir çok köy yolunun ulaşıma kapandığı kentteki bu yolların çoğunluğu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Okulların kent genelinde bugün eğitime ara verdiği ilin Akyaka ilçesinde kardan kapanan 2 köy yolunu açma çalışmaları ise sürüyor.

Şehirde soğuk hava sebebiyle de dereler ve akarsular buzla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de sabah saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Alisofu köyü mevkisinde görüş mesafesinin 15 metreye düşmesi dolayısıyla araçlar güçlükle ilerleyebildi.

İlçede bazı sürücüler yağışın yoğun olduğu yollarda kara saplanan arabalarını diğer vatandaşların yardımıyla çıkarabildi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kentteki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum

Erzurum'da dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle 525 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Soğuk havanın etkisiyle de bazı cami şadırvanları dondu, yol ve kaldırımlar kısmen buzla kaplandı.

Büyükşehir belediyesi ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de 144 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kardan dolayı Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde bugün yüz yüze eğitime ara verilen Tunceli'de de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezine bağlı 11 köy yolu ile ilçelerden Çemişgezek'te 2, Hozat'ta 14, Mazgirt'te 18, Nazımiye'de 20, Ovacık'ta 34, Pertek'te 5, Pülümür'de ise 40 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, 144 kapalı köy yolunu ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

Erzincan'da 37 köy yolunda ulaşım sağlanmıyor

Erzincan'da kar ve tipi kent merkezi ve yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan il merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 7, Kemaliye'de 5, Refahiye'de 10, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 5 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.

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