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Doğu Anadolu'da 4 ilde kar yağışı, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Tunceli, Erzincan ile Ardahan'da kar yağışıyla kent merkezleri ve kırsal bölgeler beyaza büründü, Kars'ta soğuk hava etkili oldu.

İlhami Erkılıç, Kemal Özdemir, Özgür İlhan, Sidar Can Eren, Günay Nuh, Cüneyt Çelik  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Doğu Anadolu'da 4 ilde kar yağışı, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Gece hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile tarihi mekanlar beyaza büründü.

Tunceli

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yağışla ilçedeki cadde, sokaklar ile park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Köylerdeki besiciler de hayvanlarının bakımını yapmaya çalıştı.

Erzincan

Erzincan da kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü şehirde, yol ve kaldırımlarda buzlanma oldu, bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımının aksamaması için çalışma yapılıyor.

Karayolları ekipleri söz konusu yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan’da da yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Ardahan ile Artvin arasındaki tepeler karla kaplandı.

Kars

Kars'ta de etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte, bazı akarsular dondu, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

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