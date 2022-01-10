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Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş, Hakkari ve Bitlis için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 10.01.2022
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Van

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 4, Bitlis'te 0, Hakkari ve Muş'ta sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiği bölgede, eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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