Doğu Anadolu'da 1756 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu illerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle 1756 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kars/ Van
Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1073 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da 3 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 893 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 60, Tunceli'de 78, Iğdır'da 23, Ardahan'da ise 19 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
Van
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 683 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 283 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yolu ile yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Hakkari
Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 84 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda dağdan düşen kaya parçalarını temizledi, kar küreme çalışması yürüttü.
Bitlis
Bitlis'te 3 gündür etkili olan kar nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarını bir an önce açacaklarını belirtti.
3 gündür etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Muş
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 154 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.
Yentür, söz konusu bölgede ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.
Belediye ekipleri de karla kaplı cadde ve sokaklarda temizleme çalışması yürütüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.