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Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Ardahan, ilkbahar ayının ilk ayı martta etkili olan karla yeniden beyaza büründü.

Sidar Can Eren, İsmail Kaplan, Abdullah Söylemez, Cüneyt Çelik, Günay Nuh, Hüseyin Yıldız, Sagip Sezginer   | 19.03.2022
Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü Fotoğraf: Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı

Erzurum

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Karla kaplanan kentte tipi nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırım ve caddelerde kar temizleme çalışması başlattı.

Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da karla kaplandı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da ise ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar nedeniyle bu kentlerde tipi nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da park halindeki araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentlerde, belediye ve Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme ile tuzlama çalışması yürütüyor.

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