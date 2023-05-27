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Doğu Akdeniz'in doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Ahmet Sertan Usul  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Doğu Akdeniz'in doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Gaziantep'in ve Malatya'nın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Denizler için fırtına uyarısı

Ayrıca yarın Finike-Marmaris arasında denizlerde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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