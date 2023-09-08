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Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Öte yandan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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