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Doğu Akdeniz'de hava sıcaklarının 4-8 derece artması bekleniyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

İsmihan Özgüven   | 26.07.2021
Doğu Akdeniz'de hava sıcaklarının 4-8 derece artması bekleniyor

Adana

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarından itibaren Doğu Akdeniz'de hava sıcaklıklarının artmasının tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların, hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, hava sıcaklığının Adana'da 41, Mersin'de 35, Hatay'da 38 ve Osmaniye'de 40 dereceye ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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