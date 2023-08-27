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Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Neriman Senanur Torun  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi ile Niğde'nin doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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