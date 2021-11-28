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Doğaya ve hayvanlara zarar veren 1300 kişiye yaklaşık 5,5 milyon lira para cezası uygulandı

Emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan çevre, doğa ve hayvanları koruma birimlerince doğaya zarar veren veya hayvanlara eziyet eden 1300 kişiye yaklaşık 5,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

İsa Toprak   | 28.11.2021
Doğaya ve hayvanlara zarar veren 1300 kişiye yaklaşık 5,5 milyon lira para cezası uygulandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suçların engellenmesi, işlendiyse faillerinin yakalanabilmesi amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatı bünyesinde kurulan çevre, doğa ve hayvanları koruma birimleri, 81 ilde 2 bin 500 personel ve 171 tam donanımlı araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların da bu mücadeleye ortak olabilmesi amacıyla hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme Mobil Uygulaması'nı (HAYDİ) bugüne kadar 167 bin 200 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 27 bin 758 ihbara anında müdahale edildi.

Çevre, doğa ve hayvanları koruma birimlerince doğaya zarar veren, hayvanlara eziyet eden 1300 kişiye yaklaşık 5,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan adli suçlarla ilgili 2 binin üzerinde kişiye işlem yapıldı ve bunlar adli mercilere sevk edildi.

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