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Doğal afet sigortası bütün afet türlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, doğal afet sigortası bütün afet türlerini kapsayacak şekilde genişletilerek yaygınlaştırılacak, zorunlu deprem sigortası beyanı ve ödemesinin etkin şekilde takibi sağlanacak.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.10.2021
Doğal afet sigortası bütün afet türlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, Türkiye'nin afet yönetimiyle ilgili mevcut durum ve gelecek yıl atılacak adımlara ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre, binalarda depremin doğrudan ve dolaylı neden olduğu maddi zararların karşılanması amacıyla çıkarılan Afet Sigortaları Kanunu kapsamında geçen yılın ekim ayı itibarıyla 9,8 milyon olan sigortalı sayısı bu yılın aynı dönemi itibarıyla 10,3 milyona ulaştı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre, sigortalılık oranı yüzde 58,8 olarak kayıtlara geçti. En fazla sigortalılık oranı, yüzde 70,4 ile Marmara Bölgesi'nde olup, en düşük sigortalılık oranı yüzde 47 ile Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşti.

İl Afet Risk Azaltma Planları, 61 ilde tamamlandı

Afet Sigortaları Kanununun deprem dışındaki diğer afet türlerine de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Gelecek yıl zorunlu deprem sigortasına dahil olan konut ve iş yeri sayısının da 11 milyon olması hedeflendi.

Afet risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin bütüncül bir şekilde önlenmesi ve azaltılmasına yönelik Türkiye Afet Risk Azaltma Planının (TARAP) hazırlanması çalışmaları sürdürülüyor.

Yerel afet risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin azaltılmasına yönelik hedef ve eylemleri tanımlayan İl Afet Risk Azaltma Planları (IRAP), 61 ilde tamamlandı. Geri kalanının bu yılın sonuna kadar hazırlanması amaçlanıyor.

8 ilde sayısal telsiz sistemi kurulacak

Programa göre, doğal afet sigortası bütün afet türlerini kapsayacak şekilde genişletilerek yaygınlaştırılacak, zorunlu deprem sigortası beyanı ve ödemesinin etkin bir şekilde takibi sağlanacak.

DASK'ın teminat sunduğu risklere, başta sel olmak üzere deprem dışında kalan diğer doğal afet türlerinin dahil edilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.

Afetlere daha etkin müdahale için kesintisiz ve güvenli haberleşme altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak, 8 ilde sayısal telsiz sistemi kurulacak.

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