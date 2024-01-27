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Doç. Dr. Sümer: Bu depremin önümüzdeki dönemde 4-4,5 büyüklüğüne ulaşan artçıları olabilir

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, Ege Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin, 4-4,5 büyüklüğüne ulaşan artçıları olabileceğini bildirdi.

Halil Şahin  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Doç. Dr. Sümer: Bu depremin önümüzdeki dönemde 4-4,5 büyüklüğüne ulaşan artçıları olabilir

İzmir

Öktem Sümer, yaptığı açıklamada, saat 08.19'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin "çok az yanal bileşeni bulunan, eğim atımlı normal fay karakterinde" bir sarsıntı olduğunu belirtti.

Bunun, İzmir'de can ve mal kayıplarına sebep olan 30 Ekim 2020 depreminin "deformasyon alanı içinde" meydana geldiğini kaydeden Sümer, depremin, ana fay sisteminin kuzeyinde, Gümüldür Fayı'nın güneydoğu ucunda, 6-8 kilometre uzunluğunda, kırılmamış bir fay parçasında gerçekleştiğini ifade etti.

Bu büyüklükte depremlerin gerçekleşmesinin olağan olduğunu aktaran Sümer, "Denizdeki bu büyüklükteki depremler, kendi dinamiği içinde eğer deniz içinde kritik dengede duran herhangi bir kütleyi tetiklememişlerse hasar verici herhangi bir tsunami tehdidi oluşturmaz. Sarsıntı kaynaklı ufak salınımlar üretirler. Bu depremin önümüzdeki dönemde 4-4,5 büyüklüğüne ulaşan artçıları olabilir." bilgisini verdi.

Ege Denizi'nde saat 08.19'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçülmüştü. İzmir Valisi Süleyman Elban ile Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaptıkları açıklamalarda, depremin olumsuzluğa neden olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtmişti.

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