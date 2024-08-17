DMM'den İzmir'deki orman yangınında kaydedildiği öne sürülen görüntülere ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntülerin 2015'te ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yangına ait olduğunu bildirdi.
Ankara
DMM'nin sosyal medya hesabından, "İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği" öne sürülen görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, 'İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2015 yılında meydana gelen yangınlar sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.