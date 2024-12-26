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DMM'den bazı görüntülerin "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
DMM'den bazı görüntülerin "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu" iddialarına yalanlama

Ankara

DMM, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve "Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu" iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığı aktarılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında, "Suudi düğün yemeği büfesi" başlığıyla paylaşıldığı ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüntülerden alınan bir bölümün, ses eklenerek manipülasyon amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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