DMM, "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Ankara
DMM'den, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İddiaya konu görüntülerdeki yabancı şahısların Ege Denizi'nde botları patlamış, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemişlerdir. Bot, Sahil Güvenlik ekiplerimizin kontrolünde sahile yanaştırılmış, karaya çıkan şahıslar Urla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanmıştır. Görüntülerdeki şahısların kolluktaki işlemleri devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.