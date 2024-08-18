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DMM, "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
DMM, "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'den, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu görüntülerdeki yabancı şahısların Ege Denizi'nde botları patlamış, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemişlerdir. Bot, Sahil Güvenlik ekiplerimizin kontrolünde sahile yanaştırılmış, karaya çıkan şahıslar Urla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanmıştır. Görüntülerdeki şahısların kolluktaki işlemleri devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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DMM, "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasını yalanladı
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