DMM, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı
DMM'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur." denildi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğunu bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması veya ifadesi bulunmamaktadır. Terör örgütlerinin kamuoyunu provoke etme amaçlı yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.