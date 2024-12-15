Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,896.10
BTC/USDT
102,870.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur." denildi.

Merve Yıldızalp  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
DMM, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması veya ifadesi bulunmamaktadır. Terör örgütlerinin kamuoyunu provoke etme amaçlı yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DMM, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı
Beykoz'da boş İETT otobüsü şarampole kaydı
Beşiktaş'ta durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın öldü
Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları yarın Bolu'da başlıyor

Benzer haberler

DMM, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı

DMM, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı

Dışişleri Bakanı Fidan: Terörizmin hiçbir şekilde bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz

Fidan, "Su, Bağlantısallık ve Enerji-Ekonomi, Finans ve Teknoloji" panellerinde bakanları ağırladı

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması önceliklerimiz arasında

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması önceliklerimiz arasında
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet