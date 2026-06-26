DMM "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı" iddiasını yalanladı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarındaki söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur."