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DMM, "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu şekilde oy kullandırılıyor" iddiasını yalanladı

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
DMM, "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu şekilde oy kullandırılıyor" iddiasını yalanladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 67. maddesinin birinci fıkrasında vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğunun vurgulandığı aktarıldı.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahip olduğunun belirtildiği kaydedilen açıklamada, maddenin beşinci fıkrasında da "Silah altında bulunan er ve erbaşlarla askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar." denilerek, seçme hakkının istisnalarının gösterildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerler de oy kullanabilmektedir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personelinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personeli, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

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