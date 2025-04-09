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DMM, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda hukukçu olmadığı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda hukukçu olmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
DMM, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda hukukçu olmadığı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi tarafından 28 kişiye ait diplomanın iptaline ilişkin 18 Mart'ta alınan kararın, iddialara konu olan komisyonda değil, üniversitenin yönetim kurulu tarafından "oy birliğiyle" alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddialara konu komisyon, kamuda zaten prosedür gereği olan inceleme komisyonudur. Bu komisyonun diplomayla ilgili iptal kararı vermesi kesinlikle söz konusu değildir. Kararın çıktığı İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplantısında ise idare hukukçularından İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Hukuk Fakültesi Dekanı ve yine idare hukukçusu olan Genel Sekreterin yanı sıra fakülte dekanlarından oluşan 20 profesör yer almıştır. Dolayısıyla iptal kararı veren kurulda 'hukukçu olmadığına' yönelik iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialardır."

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