Dolar
18.32
Euro
18.18
Altın
1,674.52
ETH/USDT
1,337.50
BTC/USDT
19,011.00
BIST 100
3,246.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı’nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin vefat eden eşi Fatma Tanrıverdi’nin cenaze törenine katılıyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Gündem

Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 2 bin 500'er lira destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yaşayan ve bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşerek kaydını yaptıran Diyarbakırlı gençlere 2 bin 500'er lira destek sunacak.

Osman Bilgin   | 21.09.2022
Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 2 bin 500'er lira destek

Diyarbakir

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla, "Yeni Üniversitelilere Destek" projesi hazırladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek proje kapsamında devlet üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıranlar ile özel üniversiteleri yüzde 100 burslu kazanarak ilk defa üniversiteye yerleşen 31 yaşından gün almamış Diyarbakırlı gençlere birinci dönem 1250, ikinci dönem de 1250'şer lira olmak üzere toplam 2 bin 500 lira katkı sağlanacak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, proje dolayısıyla destek başvuru yazılımı hazırladı. Öğrenciler http://basvuru.diyarbakir.bel.tr adresine TC kimlik numarası ve ad, soyadı bilgilerini girerek başvuru yapabilecek.

Yazılım, bilgisini sisteme yükleyen öğrencinin ikamet bilgilerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nden (MERNİS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme bilgilerini ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sisteminden otomatik olarak alacak.

Sistem, öğrencinin doldurduğu diğer bilgilerin doğruluğunu e-Devlet üzerinden otomatik kontrol edecek.

Belgelerin doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra kendisine ait IBAN numarası ve e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgesini sisteme yükleyen öğrencinin başvurusu tamamlanmış olacak.

Doldurulan bilgi ve beyanlarda doğrulanmayan veya herhangi bir yanlışlık olan öğrencinin müracaatını sistem otomatik olarak reddedecek.

 Başvurular başladı

Bugün başlayan müracaatlar, 3 Ekim Pazartesi saat 23.59'da sona erecek. Başvuru evraklarının kontrol edilmesinin ardından belirlenecek tarihte söz konusu destekler gençlerin hesaplarına yatırılacak.

"Hepinize üstün başarılar diliyorum"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşen ve kayıt yaptıran Diyarbakırlı gençlere 2 bin 500 lira katkı vereceklerini açıkladı.

Ülkenin geleceği gençleri tebrik eden Su, onlara başarı diledi.

Su, Büyükşehir Belediyesi olarak üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlere destek olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da oturuyorsanız 2 ya da 4 yıllık örgün eğitim yapan üniversiteye bu yıl kayıt yaptırdıysanız birinci dönemde 1250 lira, ikinci dönemde de 1250'şer lira olmak üzere toplamda 2 bin 500 lira sizlere destek olacağız. Bu anlamda ilk hediyeniz bizden. Bereketli olsun. Zihniniz, bahtınız, yolunuz açık olsun. Hepinize üstün başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te orman yangını başladı
Karadeniz ve Akdeniz için fırtına, Marmara için sağanak uyarısı
İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi
Bakan Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı yapıldı
Hatalı sünnete "taksirle yaralamadan" dava açıldı

Benzer haberler

Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 2 bin 500'er lira destek

Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 2 bin 500'er lira destek

Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mahkeme, salgında özel yurt taksitlerini ödemediği için icraya verilen öğrenciyi haklı buldu

Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
Diyarbakır'da "evlat nöbeti"ndeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da "evlat nöbeti"ndeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Diyarbakır'ı objektifine yansıttı

Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Diyarbakır'ı objektifine yansıttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet