Dolar
18.83
Euro
20.23
Altın
1,874.43
ETH/USDT
1,635.30
BTC/USDT
22,915.00
BIST 100
4,930.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’nın Aslanbey mahallesi, İnönü caddesinde çöken binada kar yağışı altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu yaralı olarak çıkarıldı
logo
Gündem

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 27 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 27 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Ömer Yasin Ergin, Aydın Arik   | 07.02.2023
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 27 saat sonra 1 kişi kurtarıldı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar gece boyunca devam etti.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından 27 saat sonra Muhammet Süleyman Pekyanık (30) kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Pekyanık, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri gönderdi
Deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu onarılıyor
PKK/YPG'li teröristler Öncüpınar Hudut Karakolu'na roketatarla saldırdı
Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 4 kişi kurtarıldı
AFAD, deprem bölgelerinde 13 bin 740 arama kurtarma personelinin görevlendirildiğini açıkladı

Benzer haberler

Pakistan Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri gönderdi

Pakistan Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri gönderdi

Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 4 kişi kurtarıldı

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da arama kurtarma sürüyor

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 27 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 27 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'a getirildi

Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'a getirildi
Hatay'da yıkılan binaların enkazından 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı

Hatay'da yıkılan binaların enkazından 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet