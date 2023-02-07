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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 22 saat sonra bir kadın kurtarıldı
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Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 21 saat sonra 1 kadın kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Ömer Yasin Ergin, Aydın Arik   | 07.02.2023
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 21 saat sonra 1 kadın kurtarıldı Fotoğraf: Aydın Arik - AA

Diyarbakır

Depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda enkaz altından, yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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