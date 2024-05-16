Diyarbakır'da üniversite yerleşkesinde "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'deki üniversitelerde yapılan eylemlere destek olmak amacıyla "Gazze Dayanışma Çadırı" kurdu.
Diyarbakır
DÜ yerleşkesinde kurulan çadıra Filistin bayrağı ile "Gazze için kampüsler ayağa" ve "Gazze için acil süresiz ateşkes" yazılı pankartlar asıldı.
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Bazı öğrenciler de "Gazze Dayanışma Çadırı"nın yanına kurdukları çadırlarıyla eyleme destek verdi.
DÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Çakır, AA muhabirine, ABD'de öğrencilerin başlattığı eylemi desteklemek, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.
Çadırın iki gün boyunca alanda kalacağını ifade eden Çakır, "ABD'de başlayan çadır eylemini Dicle Üniversitesi öğrencileri olarak biz de başlatmak istedik. Eylemimiz iki gün devam edecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik bitmek bilmeyen saldırılarına sessiz kalmamak için bu eylemi düzenledik. Dicle Üniversitesinden de sessimizi yükseltmek istedik ve bunu kabullenmediğimizi göstermek istedik. İsrail soykırım yapıyor, saldırılar durmuyor. Bu bir soykırımdır, katliamdır ve bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Katliam ve soykırım dursun diye buradan haykırıyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.