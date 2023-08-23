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Diyarbakır'da tırda 5 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi

Diyarbakır'da bir tırda ele geçirilen 5 ton kaçak et ve sakatat imha edildi.

Aziz Aslan  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Diyarbakır'da tırda 5 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi

Diyarbakir

Van'dan Diyarbakır'a gelen bir tırda kaçak et olduğu ihbarını değerlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve merkez Yenişehir Belediyesi zabıtaları ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde yaptığı kontrollerde 5 ton et ve sakatatın faturasız olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede, et ve sakatatın insan sağlığına zararlı olduğunun belirlenmesi üzerine tır şoförü ve etlerin sahibine toplam 18 bin 422 lira ceza kesildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Kasım Aydın, belediye olarak halkın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, sağlıksız olduğu belirlenen 5 ton kaçak et ve sakatatın imha edildiğini bildirdi.


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