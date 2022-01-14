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Diyarbakır'da tehlikeli ırktan 22 köpek koruma altına alındı

Diyarbakır'da, "yasaklı ırklar" arasında bulunan 22 köpek, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına aldı.

Ömer Yasin Ergin   | 14.01.2022
Diyarbakır'da tehlikeli ırktan 22 köpek koruma altına alındı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Amerikan pitbull terrier, dogo argentino, fila brasilerio, japanese tosa, American staffordshire terrier ve American bully köpek ırklarının, kısırlaştırılarak il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınmasına ilişkin süreç bugün sona eriyor.

Gün sonuna kadar belirlenen türlerdeki köpeklerini kısırlaştırıp kayıt altına aldırmayan hayvan sahiplerine, kanun kapsamında 11 bin lira idari ceza uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Muhammed Kasım Aydın, AA muhabirine, Diyarbakır'da 17 dönüm alanda bulunan ve yenilenen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışının bugün gerçekleştirildiğini belirtti.

Merkezde şu an yaklaşık 250 köpeğin bulunduğunu ifade eden Aydın, bunların kısırlaştırmaları ve tedavilerinin yapılacağını kaydetti.

Aydın, sokakta tespit edilen yasaklı ırktan 22 köpeğin merkezde koruma altına alındığını, 12 köpeğe de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kısırlaştırma işlemi yapıldığını bildirdi.

Vatandaşlara yasaklı ırk kapsamındaki köpeklerini kısırlaştırıp kayıt altına aldırmaları tavsiyesinde bulunan Aydın, "Belediye olarak ekiplerimiz sahada. Özellikle park ve bahçelerde başıboş gezen yasaklı tanımda olan ırklar için takipteyiz." dedi.

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