Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk hayatını kaybetti.
Diyarbakır
İlçenin Dicle Mahallesi'nde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren Ali Osman Atmaca (9) akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi Bismil Devlet Hastanesine gönderildi.
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