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Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Ahmet Kaplan, Ömer Yasin Ergin, Aydın Arik   | 24.03.2022
Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi

Diyarbakır

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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