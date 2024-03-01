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Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde aynı gün sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 kişi yaralandı.

Aydın Arik  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 kişi yaralandı

Diyarbakir

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 26 Şubat'ta ilçenin farklı noktalarında farklı saatlerde 8 kişi sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kolları ile bacaklarından yaralanan kişiler, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralanan 8 kişiden Mehmet Karçi (46), AA muhabirine, iş yerinin önünde çalışırken yanına yaklaşan sahipsiz bir köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralandığını söyledi.

Hastaneye gittiğinde aynı gün 7 kişinin daha Yenişehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını öğrendiğini ifade eden Karçi, "İş yerimin önünde kaynak yapıyordum. Bir köpek yanıma yaklaştı ve kolumu ısırdı. Hastanede benim dışımda 7 kişinin daha köpeklerin saldırısına uğradığını öğrendim. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince söz konusu sahipsiz köpeklerin bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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