Diyarbakır'da preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'da bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Diyarbakır
Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu kenarındaki tekstil fabrikasında preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye araçlarının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.