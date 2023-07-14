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Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Diyarbakır'da preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ömer Yasin Ergin, Mehmet Sıddık Kaya  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Diyarbakır'da preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu kenarındaki tekstil fabrikasında preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye araçlarının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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