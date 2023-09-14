Dolar
26.95
Euro
28.81
Altın
1,902.27
ETH/USDT
1,620.20
BTC/USDT
26,405.00
BIST 100
7,840.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'lı terörist H.Ç'nin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Diyarbakır Annelerinin çığlıklarının yankılanmaya devam ettiğini, teslim olan bir örgüt mensubunun daha annesiyle buluştuğunu belirtti.

Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç'nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ikna yoluyla teslim olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2023-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı
GSB yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül'de sona erecek
Türkiye genelinde ağustos yağışları geçen yıla göre yüzde 60 azaldı
Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sınırın sıfır noktasındaki üs bölgesinin görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: AFAD, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetleri için Libya'ya hareket edecek

Narkotik birimlerince 9 ildeki operasyonlarda 58 zanlı yakalandı

Narkotik birimlerince 9 ildeki operasyonlarda 58 zanlı yakalandı
Van'da 3 terörist yakalandı

Van'da 3 terörist yakalandı
FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet