Diyarbakır'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ilkokul 1. sınıf öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Diyarbakır
İlçedeki Milli Egemenlik İlkokulu 1. sınıf öğrencisi E.Ş'nin teneffüste yediği şeker, nefes borusuna kaçtı.
Okul koridorunda öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden öğretmen Tuncay Karakuş, Heimlich manevrasıyla şekeri çıkararak E.Ş'nin rahat nefes almasını sağladı.
Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.