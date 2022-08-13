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Diyarbakır'da narkoterör operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1200 personelin katılımıyla "Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

Esin Işık   | 13.08.2022
Diyarbakır'da narkoterör operasyonu başlatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 1200 personel ve 75 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyon kapsamında Diyarbakır'ın Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında 224 nokta tespit edildi. Söz konusu noktalarda gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetlerinde 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir ve 648 bin 200 kök skunk bitkisi ile 775 kilogram kubar ve toz esrar ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının vatandaşın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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