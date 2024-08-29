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Diyarbakır'da Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.

Ahmet Kaplan  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Diyarbakır'da Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kayıp kızın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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